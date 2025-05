Roma, Ranieri: “Credo nella Champions? Io credo solo nel lavoro”

La Roma è ancora in piena lotta Champions: le parole dell'allenatore giallorosso Ranieri al termine del match contro il Milan

Grazie alle reti di Mancini, Paredes e Cristante la Roma ha battuto 3-1 il Milan salendo così a quota 66 punti, appena uno in meno della Juve quarta in classifica. I giallorossi restano quindi in piena lotta Champions e si giocheranno il tutto per tutto all’ultima giornata insieme ai bianconeri e alla Lazio. Al termine della partita Claudio Ranieri ai microfoni di Dazn ha detto: “Credo nella Champions? Io non ho mai creduto a niente, credo solo nel lavoro e la pulizia mentale. Non guardiamo più quello che abbiamo fatto, c’è un’altra partita e un altro avversario”.

Roma, le parole di Ranieri

Ranieri ha poi parlato dell’abbraccio del pubblico dell’Olimpico nel corso di tutta la partita: “È stato bello, essere apprezzati dalla propria gente è sempre qualcosa di meraviglioso. La squadra si è unita, ha fatto reparto uno con l’altro e si sono sempre aiutati. Non era facile quando tutto era nero, sono davvero contento. Questi ragazzi mi hanno seguito dal primo giorno, ho detto loro di aiutarmi perchè da solo non ce l’avrei fatta. Gli ho dato fiduciosa, il morale era a terra quando sono arrivato e invece piano piano siamo usciti”. Nel frattempo è arrivata una bomba di mercato nella notte: Conte alla Juve <<<