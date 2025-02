Ranking UEFA, la Serie A è terza: quinta squadra in Champions a forte rischio

La Serie A è terza nel ranking UEFA dietro a Premier League e Liga: le possibilità di portare una quinta squadra in Champions sono basse

Con l’eliminazione della Juve l’unica squadra di Serie A rimasta in Champions League è l’Inter. Una debacle totale, che mette a forte rischio la qualificazione della quinta squadra alla prossima UCL. Le prime due squadre nel Ranking UEFA, infatti, potranno portare 5 squadre e al momento le possibilità che la Serie A superi la Liga in classifica sono di circa il 17%. Altamente improbabile, ma non impossibile.

1. Inghilterra 20.892

2. Spagna 18.535

3. Italia 17.812

4. Portogallo 16.050

5. Germania 16.046

6. Francia 14.857

7. Olanda 14.366

8. Belgio 14.250

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125

Juve, le parole di Thiago Motta

Al termine della partita Thiago Motta in conferenza stampa ha commentato: “Ci è mancato tutto, alla fine è un contesto generale dove l’avversaria arriva in un momento in cui gli altri sono superiori a noi. Abbiamo fatto fatica a competere allo stesso livello, poi dopo l’1-1 era il momento perfetto per gestire bene la partita, non siamo stati bravi a farlo. Il secondo e terzo gol possiamo e dobbiamo fare molto meglio, lì diventa più complicato. Conta tutto, non è mentale, fisico o tecnico. Nel globale loro sono stati al comando, hanno iniziato a spingere sempre di più creando situazioni dove abbiamo sofferto e abbiamo fatto fatica a continuare a competere contro questa squadra. Non riesco a separare il mentale e il tecnico, hanno alzato il livello“. Nel frattempo arriva un annuncio in diretta sul futuro di Kolo Muani <<<