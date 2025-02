Nuove polemiche arbitrali, Ranieri: “L’arbitro non meritava il nostro saluto”

Le parole dell'allenatore della Roma al termine del playoff di andata di Europa League contro il Porto, terminato 1-1

Nuova partita europea, nuove polemiche arbitrali. Questa volta è il turno della Roma, che ha pareggiato 1-1 contro il Porto nel match di andata dei playoff di Europa League. Al termine della partita l’allenatore giallorosso Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport ha commentato: “L’arbitro stava solo aspettando il momento per dare un rigore al Porto. Ho detto ai miei giocatori di non protestare sennò sarebbero stati tutti ammoniti. Mi rivolgo a Rosetti, che è una persona integerrima e onesta. Come fa a mandare ad Oporto un arbitro che su 21 partite dirette, la squadra fuori casa ha pareggiato 9 volte e tutte le altre le ha vinte la squadra di casa. L’arbitro non meritava il nostro saluto“.

Serie A, le parole di Gasperini

Parole dure quelle di Ranieri, che seguono a ruota quelle di Gasperini dopo il match dell'Atalanta in Champions League. Il tecnico nerazzurro aveva infatti detto: "Evidentemente stiamo contagiando anche l'Europa, il dramma è che stiamo contagiando il calcio. Sentendo calciatori e allenatori, hanno tutti un'idea di falli completamente diversa. Il dramma sono i contatti: tutti si tuffano per rubacchiare e conquistare un giallo o un rigore. Il calcio adesso va in una direzione che non centra niente col gioco. Lo accettiamo, ma io le regole non le conosco più e sicuramente non mi piace".