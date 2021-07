Non solo Juve su Pjanic: c’è anche la Roma

Non solo Juve su Pjanic

redazionejuvenews

Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, non ci sarebbe solo la Juventus su Miralem Pjanic. Il Barcellona avrebbe offerto il centrocampista alla Roma, che però sarebbe dubbiosa sull'operazione a causa dei costi alti del suo stipendio e considerato che i giallorossi dovrebbero pagare un minimo anche il suo cartellino. Anche la Vecchia Signora starebbe temporeggiando perché non sarebbe convinta del ritorno di Pjanic e quanto potrebbe essere utile effettivamente alla squadra. Il bosniaco, infatti, nell'ultimo anno alla Juve era apparso non in condizioni ottimali ed aveva cominciato a collezionare errori su errori anche in fase d'impostazione di gioco, la cosa che sa fare decisamente meglio.

Poi lo scambio alla pari con Arthur. Ad oggi è difficile capire chi effettivamente ci ha guadagnato. Ma i numeri parlano chiaro: il brasiliano, anche malgrado i molto infortuni, ha giocato molti più minuti del bosniaco. Pjanic, infatti, non ha disputato una buona stagione con il Barcellona. Sia infortuni sia sfortuna hanno influito sulle sue prestazioni in campo (il giocatore non era stato preso in simpatia e né in considerazione da Koeman). Proprio per questo motivo, ancora con l'olandese in panchina, il centrocampista sarebbe in uscita dai blaugrana e molti club europei sarebbero interessati a prelevarlo.

Pero il bosniaco negli ultimi video via social non è apparso il forma smagliante: viso acciaccato e sgraffiato, con l'umore che sembrava decisamente a terra. In più, sulla nuca, tanti capelli persi quasi a significare come quest'anno sia stato per lui oggetto di ansia e frustrazione. Del resto, nessuno è umano neanche i calciatori. Tutti fattori che rendono la Juventus dubbiosa circa la fattibilità dell'operazione. Il club bianconero, inoltre, non vorrebbe aggiungere al monte ingaggi un altro stipendio pesante e si sarebbe decisa ad investire solamente su un giocatore (forse Locatelli) e probabilmente anche su un altro attaccante.