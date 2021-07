Sconcerti: “La Juventus nelle prime otto giornate avrà il calendario più difficile”

Il giornalista ha parlato

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio circa l'inizio di campionato della Juventus: "Mancano solo i giocatori, ma arriveranno. I soldi al momento non ce li ha nessuno. Mourinho è il vero acquisto della Roma e prende la squadra che è arrivata più indietro delle altre. Farà apprezzare di più il suo lavoro rispetto agli altri. Chi volesse fare il furbo e avesse i soldi, sarebbe l'anno della grande sorpresa. L'Atalanta? È un grande successo quello che ha ottenuto, ma rimanere in alto un anno in più per una società del genere credo diventi sempre più faticoso. Per il resto la Juventus nelle prime otto giornate avrà il calendario più difficile, perché avrà tre scontri diretti più il derby".