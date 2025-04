Niente Triplete per l’Inter: brutto ko in Coppa Italia nel derby

Dopo l'1-1 nel match di andata l'Inter ha perso 3-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan: le parole di Inzaghi

Dopo l’1-1 nel match di andata l‘Inter ha perso 3-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. I nerazzurri devono quindi dire addio al sogno del Triplete. Al termine del match Simone Inzaghi ha detto: “Ci dispiace per i nostri tifosi, ma questo è il calcio. Bisogna fare i complimenti al Milan. C’è rammarico soprattutto per il primo tempo. Non siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni e dovevamo essere più attenti. Poi abbiamo preso gol su calcio d’angolo e non siamo stati fortunatissimi, e nel secondo tempo abbiamo fatto ancora meno rispetto al primo. Non siamo abituati a subire due sconfitte consecutive. Oggi nel primo tempo siamo stati sottotono e il loro secondo gol ha cambiato l’inerzia. Abbiamo avuto un’occasione con de Vrij e gli va merito. Io per primo, dovevo fare di più”.

Inter, le parole di Inzaghi

“Inutile negarlo: la stanchezza evidentemente c’è ma bisogna essere più forti. Siamo l’Inter e serve entusiasmo. Dopo il pareggio dell’andata speravamo di fare meglio oggi, ma siamo mancati nei momenti. Bisogna mettere grandissima attenzione nelle aree e dovevamo essere più bravi. La stanchezza si lavora, si cerca di recuperare. Ma non deve essere assolutamente un alibi. Oggi fa male, volevamo la finale e dovevamo fare di più. Ora c’è l’ultimo mese e dobbiamo andare avanti con grande fiducia. Il Milan è giusto che vada in finale”, ha concluso. Nel frattempo arrivano informazioni sulla Juve del 2026: sarà fortissima! <<<