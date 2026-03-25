NAZIONALE| Patrick Kelly in conferenza: “Sfavoriti ma con voglia di fare l’impresa”

Il centrocampista irlandese Patrick Kelly ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro l’Italia.

Patrick Kelly, centrocampista dell’Irlanda del Nord, ha presentato in conferenza stampa la sfida di giovedì sera contro l’Italia, gara valida per la semifinale dei playoff per accedere ai prossimi Mondiali.

Le parole di Patrick Kelly

“Dovremo mettere sotto pressione l’Italia, non solo mostrare rispetto. Sappiamo che loro sono una squadra forte, e per questo dobbiamo rispettarli, ma dobbiamo anche metterli in difficoltà con l’idea di poterli battere”.

Partirete sfavoriti? “Ovviamente siamo sfavoriti, ma l’Irlanda del Nord è abituata ad esserlo. Quindi per noi non cambia molto, è solo una gara ad eliminazione diretta”.

Siete una squadra giovane con ancora poca esperienza? “Per me è successo tutto molto velocemente e sono ancora giovane. Sarà una grande esperienza per me”.

Vorrete fare sicuramente bene: “Arrivati a questo punto sarebbe dura restare fuori. C’è voglia di andare oltre. Ne ho parlato con la famiglia e con alcuni compagni, di quanto sarebbe bello andare ai Mondiali. Ognuno ha delle buone ragioni per essere positivo. Personalmente spero di poter avere effetti positivi per le sorti del gruppo”.