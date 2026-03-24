NAZIONALE| Le parole di Calafiori: “Dobbiamo essere uniti e ottenere il risultato”

Riccardo Calafiori ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di giovedì sera contro l’Irlanda del Nord.

Manca sempre meno all’importantissima sfida dei playoff per accedere ai Mondiali tra l’Italia e l’Irlanda del Nord. Gli azzurri scenderanno in campo giovedì 26 marzo alle ore 20:45. Nel frattempo, il difensore dell’Arsenal Riccardo Calafiori ha tenuto la conferenza stampa parlando degli obiettivi con la Nazionale.

Le parole di Riccardo Calafiori

“Sto bene, ma vedremo oggi sul campo. In questi casi bisogna godersi ogni singolo momento, stare insieme e fare gruppo. Dobbiamo restare leggeri e prestare attenzione ai calci piazzati a sfavore, in cui loro possono essere pericolosi. È inutile pensare al passato, dobbiamo essere uniti e ottenere risultato. Non si può immaginare come finirà la partita ma il messaggio che vogliamo mandare è di rimanere uniti ed essere positivi. In partite come queste il livello tecnico e tattico contano fino ad un certo punto. Contano di più l’unione e la mentalità. La pressione c’è, inutile nasconderlo. Sappiamo tutti quanto è importante qualificarci a questo Mondiale. Quando si veste questa maglia si sente una maggiore responsabilità, ma io la vedo come un’opportunità. Andare al Mondiale è il sogno che avevo fin da bambino e non vedo l’ora di giocare questa partita”.