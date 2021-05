Napoli, scelto il nuovo allenatore: sarà Conceicao. E Gattuso…

Cambio alla guida tecnica del club azzurro

La qualificazione alla Champions League sfumata all'ultima giornata di campionato è costata cara a Rino Gattuso. Il Napoli, nella serata di ieri, non è riuscito ad andare oltre l'1-1 casalingo contro il Verona, con Faraoni che ha risposto al gol dell'ex firmato da Rrahmani. Un pareggio che ha spedito la Juventus, che nel frattempo ha passeggiato a Bologna per 4-1 , nella massima competizione europea ed è costato la panchina all'ex centrocampista del Milan e della Nazionale. Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato quell'esonero che era nell'aria ormai da diversi mesi: "

"Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis". Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, a prendere le redini del club partenopeo sarà una vecchia conoscenza del calcio italiano: quel Sergio Conceicao ex centrocampista di Parma, Inter e Lazio e ora allenatore del Porto, club con il quale è riuscito ad estromettere la Juventus agli ottavi di finale di questa edizione della Champions League, prima che il sogno dei "dragoes" si interrompesse ai quarti contro il Chelsea ora finalista.

Il tecnico lusitano avrebbe già raggiunto l'accordo con il Napoli e dovrebbe essere presentato ufficialmente già nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il futuro di Gattuso, invece, le piste più calde sono quelle che portano a Fiorentina e Lazio, con Iachini e Inzaghi il cui futuro è in bilico. Più lontana, ma non da escludere, la pista che porterebbe l'ex mediano a prendere il posto alla Juventus di Pirlo, la cui posizione è però più stabile in seguito alle ultime partite.