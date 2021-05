I tifosi juventini si scatenano sui social e omaggiano il Verona: “Grazie Hellas”

I tifosi bianconeri sono scatenati sul web

L'ultima giornata di campionato ci ha regalato una serata ricca di colpi di scena, con Milan e Juventus che si qualificano alla prossima Champions League a discapito del Napoli, fermato in casa dal Verona di Juric per 1-1. I bianconeri non hanno riscontrato alcun tipo di difficoltà e sono riusciti a mettere il match in discesa gia dopo pochi minuti grazie alla rete di Chiesa, consolidata poi dalla doppietta di Alvaro Morata e dal sigillo del francese Adrien Rabiot. La stessa sorte è capitata ai rossoneri che, hanno espugnato Bergamo per 0-2 grazie alla doppietta realizzata su due calci di rigore dall'ex di turno Frank Kessie. E' stata una serata amarissima invece per gli uomini di Gattuso, i quali non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 in casa contro i gialloblù. Match sbloccato nella ripresa grazie alla conclusione di Rrahmani che, manda l'intera città in visibilio, salvo poi affievolirsi definitivamente dopo il gol del pari di Faraoni, il quale condanna di fatto i partenopei all'Europa League.