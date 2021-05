Bologna-Juventus 1-4: i bianconeri stravincono e si qualificano alla prossima Champions League

Il commento del match

TORINO - Nel primo tempo la Juventus comincia più chiusa in difesa e cerca di sfruttare i contropiedi. Ed è proprio con un contropiede che trova il gol del vantaggio: Kulusevski parte e mette una palla dentro per Rabiot che spara sulla traversa, sulla respinta però c'è Chiesa che spinge dentro il pallone dell'1-0 bianconero. Alla mezz'ora c'è il raddoppio della Juventus grazie ad una ubriacante serpentina di Dybala conclusa con uno scavetto a Skorupski: il pallone poi viene messo in porta di testa da Morata in posizione regolare. Alla fine del primo tempo arriva il terzo gol bianconero con Rabiot, dopo una bella combinazione con Chiesa e Kulusevski.