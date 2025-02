Milan, Ibrahimovic: “Non sono one-man show. L’ego è da parte…”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo ruolo come consulente del Milan e della differenza del suo atteggiamento rispetto a quando giocava

Intervistato per GQ Italia, Zlatan Ibrahimovic ha spiegato la sua interpretazione del ruolo di consulente sportivo al Milan. Ecco le sue parole: “Come in campo, anche qui il gioco di squadra è la cosa più importante di tutte. È quello che ho detto a Gerry Cardinale quando ho accettato di lavorare con lui. Gli ho detto chiaramente: ‘Non è più un one-man show. Non vengo qui per salvare nessuno. Se pensi che sia così, lasciamo perdere subito. Io non sono qui per salvare la situazione. Sono qui per imparare dagli altri e aiutarli a dare il meglio. Imparare. Aiutare. Teamwork”.

Ibrahimovic: “Ho messo da parte l’ego e trovato la pace”

Il dirigente del Milan ha proseguito: “Ho detto a Gerry, sono probabilmente l’unica persona in quel sito che non è andata ad Harvard. Anzi: io vengo dalla strada. Lui si è messo a ridere. Dice che mi vuole anche per quello. È stato tutto merito di Gerry. Quando ho smesso di giocare avevo 42 anni. Mi sono detto: ‘Ascolta, devi essere realista. Devi accettare che non sei più quello di prima’. Il problema più grande, il vero problema che ogni calciatore ha, è proprio questo: accettare la realtà e mettere da parte l’ego. Capire che hai superato la data di scadenza. Io l’ho fatto. L’ho accettato. E così ho trovato la mia pace. Da quel momento sono tranquillo. E quella era la parte più difficile”. Leggi anche l’ultima grande suggestione di calciomercato tra Milan e Juventus <<<