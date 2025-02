Dal Milan... alla Juventus! Idea clamorosa di calciomercato

Nuovi aggiornamenti relativi alla Juventus e a quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato: il punto

Juventus, occhio alle ultime di calciomercato

La Juventus guarda già avanti. Non solo alla prossima partita di Serie A contro il Cagliari, ma anche all’estate quando si procederà ad un massiccio intervento in sede di calciomercato. Qualcosa è stata già impostata, come l’arrivo di David Hancko in difesa che sarà – salvo imprevisto – già abile e arruolato in occasione del Mondiale per Club. E poi c’è l’attacco da ritoccare con la cessione di Vlahovic, la possibilità di trattenere Kolo Muani, ed il sogno Victor Osimhen nel cassetto. Giuntoli vorrebbe proprio lui, l’ex Napoli, per far fare il salto di qualità all’attacco bianconero. Ci sono spiragli per far andare la trattativa, se non altro grazie alla voglia del nigeriano di tornare in quella Serie A che ha già vinto con la maglia del Napoli. Insomma, molto movimento. Ma non è finita qui. Ci sono altre piste di mercato che Giuntoli sta battendo con convinzione.

Una di queste, riguarda il centrocampo. Con la Juventus che pare intenzionata ad inserire in mediana una nuova pedina che possa innalzare il livello tecnico e qualitativo della rosa. Per questo motivo piace Ederson, per cui l’Atalanta chiede la bellezza di 50 milioni di euro. Ma non solo: nel mirino c’è anche un ex Milan. Stiamo parlando di Sandro Tonali. Il centrocampista sta recuperando centralità e continuità con la maglia del Newcastle dopo la travagliata stagione passata. Il rendimento è subito tornato quello dei tempi migliori, al punto che è immediatamente rientrato anche nel giro della Nazionale Italiana. D’altronde, le sue qualità sono sempre state fuori dubbio. E quindi, la Juve ci pensa. Anche qui non sarà semplice. Il Newscastle difficilmente si priverà del suo migliori giocatore per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. Certo è che sarebbe un colpo top. Motivo per cui, il diesse Giuntoli, ci pensa con grande forza. E non è finita. A quanto pare, infatti, potrebbero esserci sorprese pesanti anche relativamente al futuro di Thiago Motta <<<