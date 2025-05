Milan, Conceicao: “Non è ancora il momento di parlare di futuro”

Conceicao ha parlato a seguito dell'ultima vittoria del suo Milan: per il tecnico non sarebbe giunto il momento di svelare il suo futuro

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della vittoria in Serie A contro il Bologna, ha parlato l’allenatore del Milan, Sergio Conceicao. Ecco le sue parole: “Futuro? Conta solo la prossima partita e vincere titoli. Una squadra come il Milan non può essere contenta di essere nona; non è il momento di parlare di me, parlerò al momento giusto“. Invece, sulla sfida contro la squadra felsinea, il tecnico ha detto: “Non è stata una grande partita da parte nostra, giocavamo contro un avversario difficile. Da domani inizieremo a preparare la finale, dobbiamo analizzare cosa abbiamo fatto bene stasera e cosa no; sarà una gara diversa, le finali si devono vincere, anche giocando meno bene“.

Conceicao: “Contento per Gimenez. Parlato tanto per dargli ciò di cui aveva bisogno”

Infine, sull'apporto di Santiago Gimenez, autore di una doppietta, ha concluso: "Sta lavorando bene, sto parlando tanto con lui per dargli quello di cui aveva bisogno. È arrivato con un piccolo problema fisico. Sono contento per i due gol, gli attaccanti vivono per questo. Titolare mercoledì? Non dico mai prima alla stampa chi gioca dall'inizio. Abbiamo ancora dei giorni di lavoro prima della partita".