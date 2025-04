Milan, Conceicao: “La partita contro l’Inter è fondamentale”

In conferenza stampa, Sergio Conceicao ha presentato la semifinale di ritorno di Coppa Italia che vedrà il Milan impegnato contro l'Inter

Alla vigilia del match di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, ha parlato l’allenatore del Milan, Sergio Conceicao. Ecco le sue parole: “I grandi club cercano sempre di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Per noi è una partita fondamentale, vogliamo regalare ai tifosi la gioia di vincere il titolo. Per farlo, però, domani dobbiamo giocare una grandissima partita. A Udine ho avuto ottime sensazioni, così come prima della sfida contro l’Atalanta. Domenica abbiamo affrontato un avversario molto duro, ma è stata una partita equilibrata. Dopo il gol preso, che nasce da diversi errori. Ora però pensiamo alla partita più importante, che in tutti i sensi è quella di domani contro l’Inter”.

Conceicao: “Walker e Loftus-Cheek sono recuperati”

Il tecnico del Milan ha proseguito: "Sarei pazzo se non dicessi che mi aspetto il Milan migliore. Domani sarà un Milan molto competitivo. Abbiamo molta ambizione e motivazione per vincere questa partita. Recuperi? Walker si è allenato con la squadra, anche se non è al top. Ma sia lui che Loftus-Cheek ci saranno. È una notizia positiva per noi. Gimenez? Non è un primo, nemmeno secondo o terzo. Tutto dipende dalle condizioni dei giocatori. Nelle ultime settimane è stato infortunato. Scelgo sempre in base all'attaccante che mi dà più garanzie per iniziare dall'inizio".