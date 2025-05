Milan sconfitto in finale di Coppa Italia, Furlani: “Stagione fallimentare”

Brutta sconfitta per il Milan in finale di Coppa Italia, che ha perso 1-0 contro il Bologna: le parole di Furlani e Conceiçao

Brutta sconfitta per il Milan in finale di Coppa Italia, che ha perso 1-0 contro il Bologna. Al termine della partita l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani ha detto: “Fatemi fare i complimenti a Bologna. Devo dire tre cose: questa è una stagione fallimentare. Numero due, dobbiamo chiudere questo campionato al meglio nonostante siamo lontani dai nostri obiettivi. Terza cosa: dividiamo la delusione con i nostri tifosi e non ci nascondiamo perché abbiamo fatto diversi errori. Grossa delusione per questa partita e per un trofeo che potevamo vincere. Ci sono altri dodici giorni di stagione. Prenderemo decisioni e vedremo. Sono sicuro che la proprietà la pensa come me a livello di delusione per oggi e per tutta la stagione. Il progetto Milan è quello che conosciamo tutti e quindi la risposta la conosciamo tutti“.

Juve, le parole di Conceiçao

“Alla fine della giornata io do tutto quello che posso dare. Oggi anche io potevo fare qualcosa in più, ma ci pensi dopo la gara. Il Milan ha persone serie che lavorano, poi siamo sempre giudicati per i risultati. Il contesto ovviamente non è semplice, se no non ero qui. Ci sarebbe stato un altro allenatore che ha iniziato la stagione. La pressione è forte su tutti“, ha detto invece l’allenatore del Milan Sergio Conceiçao. Nel frattempo arrivano novità importanti: inviata un’offerta ufficiale. Ecco a chi <<<