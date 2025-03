Lotta scudetto, la Juve può ancora sperare? Il calendario a confronto fino alla sosta

Dopo i pareggi di Atalanta, Napoli e Inter la Juve può ancora sperare di rientrare nella lotta scudetto? Il calendario a confronto

L’Atalanta ha pareggiato contro il Venezia e il Napoli con l’Inter: tutte e tre le prime squadre in classifica in questa giornata di Serie A hanno portato a casa soltanto un punto. Per la Juve si tratta di un’occasione d’oro perchè vincendo contro il Verona lunedì sera potrebbe portarsi a quota 52 punti, 3 in meno della squadra di Gasperini e 6 in meno di quella di Inzaghi. Una distanza ampia sì, ma non impossibile da colmare, che potrebbe far rientrare i bianconeri nella lotta scudetto. Da qui alla prossima pausa nazionali le prime quattro squadre del campionato si giocheranno tanto se non tutto: sarà un testa a testa da qui al termine della stagione.

Serie A, il calendario di Inter, Napoli, Atalanta e Juve a confronto

Di seguito la classifica di Serie A al momento e il calendario a confronto da qui alla pausa nazionali:

Classifica Serie A

1) Inter 58*

2) Napoli 57*

3) Atalanta 55*

4) Juventus 49

*Una partita in più

Calendario Inter

Feyenoord-Inter (5 marzo ore 18.45)

Inter-Monza (8 marzo ore 20.45)

Inter-Feyenoord (11 marzo ore 21.00)

Atalanta-Inter (16 marzo ore 20.45)

Calendario Napoli

Napoli-Fiorentina (9 marzo ore 15.00)

Venezia-Napoli (16 marzo ore 12.30)

Calendario Atalanta

Juventus-Atalanta (9 marzo ore 20.45)

Atalanta-Inter (16 marzo ore 20.45)

Calendario Juve

Juventus-Verona (3 marzo ore 20.45)

Juventus-Atalanta (9 marzo ore 20.45)

Fiorentina-Juventus (16 marzo ore 20.45)

Nel frattempo arrivano novità sul futuro di Vlahovic: hanno detto… <<<