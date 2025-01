Lega Serie A, i record più vicini: la nota

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla prossima giornata di campionato, con i record più vicini.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla prossima giornata di campionato. Ecco il comunicato con i record più vicini da raggiungere: “Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso del prossimo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: Scendendo in campo contro il Lecce Milan Badelj raggiungerebbe le 150 presenze in tutte le competizioni con il Genoa. Manca una gara a Tomás Suslov per raggiungere le 50 presenze in tutte le competizioni con l’Hellas Verona”.

Gli altri record

“La prossima sarà la presenza numero 100 di Alessio Romagnoli in tutte le competizioni con la Lazio. Ante Rebic (attualmente a quota 99) è vicino a registrare 100 vittorie nei cinque grandi campionati europei. Contro il Monza Warren Bondo può raggiungere le 50 presenze in tutte le competizioni con il Monza. Manca una partita ad Alexis Saelemaekers per raggiungere le 150 presenze in Serie A Enilive. Scendendo in campo contro il Parma Adam Masina raggiungerebbe le 150 presenze in Serie A Enilive”.