Lega Serie A, al Monza esonerato Bocchetti e richiamato Nesta

Il sito ufficiale del Monza ha comunicato il cambio in panchina: saluta Salvatore Bocchetti e torna Alessandro Nesta.

Il sito ufficiale del Monza ha comunicato l’avvicendamento in panchina: lascia Salvatore Bocchetti dopo 7 partite e torna Alessandro Nesta, che aveva iniziato la stagione proprio con i brianzoli. Ecco la nota dell’esonero di Bocchetti: “AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale”. Questo invece il comunicato sul reintegro di Nesta: “AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!”.

Le parole di Bocchetti dopo il match con la Lazio

"Non c'è stato alcun confronto, ci sarà ma non c'è alcun problema. Con il dottor Galliani c'è un confronto quotidiano, è chiaro che anche da parte mia dovranno arrivare delle risposte. La società vuole i risultati così come li vogliamo noi, siamo tutti sulla stessa barca. C'è voglia di andare avanti e ripartire dalla gara di domenica prossima, che per noi è fondamentale. Per l'esperienza che ho avuto da calciatore e da allenatore a Verona ci vuole più garra. Dobbiamo prima di tutto avere quella cattiveria e quella fame di vincere i duelli, di arrivare prima sugli avversari".