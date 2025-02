Lega Serie A, gli auguri a Cristiano Ronaldo e Tevez

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui compleanni del giorno, parlando anche di Ronaldo e Tevez.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “1932: nasceva Cesare Maldini, scomparso nel 2016. Bandiera del Milan negli anni `50 e `60, ha giocato anche con Triestina e Torino, vincendo con i rossoneri quattro Scudetti, una Coppa Latina ed una Coppa dei Campioni. Da giocatore vanta 14 presenze senza reti con la Nazionale. Divenuto allenatore, si è seduto sulle panchine di Milan, Foggia, Ternana, Parma e, dal 1996 al 1998, della Nazionale italiana. Nel suo palmares da allenatore una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe, entrambe con il Milan nel 1973, e 3 campionati d`Europa Under 21 (1992, 1994, 1996).

"TANTI AUGURI! 1984: buon compleanno Carlos Tevez, l'Apache oggi compie 41 anni. In Serie A ha segnato 39 reti in 66 partite con la maglia della Juventus. 1985: buon compleanno Cristiano Ronaldo. Oggi CR7, 98 presenze e 81 gol in Serie A in tre stagioni con la maglia della Juventus, compie 40 anni. 1992: buon compleanno Stefan de Vrij (Inter), 32 anni 1996: buon compleanno Giorgos Kyriakopoulos (Monza), 29 anni 1999: buon compleanno Jaka Bijol (Udinese), 26 anni".