Lega Serie A, buon compleanno a Franco Causio

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juve. Ecco il comunicato sul compleanno di Franco Causio: “1949: buon compleanno Fanco Causio. ”Il Barone”, che compie 76 anni, in Serie A ha vestito le maglie di Juventus, Palermo, Udinese, Inter e Lecce. In bianconero ha vinto 6 Scudetti, 1 Coppa Italia ed 1 Coppa Uefa. Campione del Mondo nel 1982, con la Nazionale vanta 63 presenze e 6 reti, in Serie A 460 presenze con 66 reti. 1969: buon compleanno Gabriel Omar Batistuta, che spegne 56 candeline, miglior marcatore in Serie A nella storia della Fiorentina con 152 reti”.

Le altre notizie

"In Italia ha giocato anche con Roma e Inter. In viola, nel 1996 ha vinto 1 Coppa Italia ed 1 Supercoppa Italiana; con i giallorossi nel 2001 ha vinto 1 Scudetto ed 1 Supercoppa Italiana. Nel suo palmares anche il titolo di capocannoniere della serie A 1995 (26 gol). 1987: buon compleanno Giuseppe Rossi. L'ex attaccante oggi trentottenne ha giocato 62 partite in Serie A segnando 26 gol con le maglie di Parma, Fiorentina e Genoa. 1991: buon compleanno Luca Caldirola (Monza), 34 anni 1991: buon compleanno Alessio Iovine (Como), 34 anni 1995: buon compleanno Mërgim Vojvoda (Torino), 30 anni 2002: buon compleanno Joan Gonzàlez (Lecce), 23 anni 2002: buon compleanno Saba Sazonov (Torino), 23 anni 2005: buon compleanno Cristo Muñoz (Lazio), 20 anni 2006: buon compleanno Federico Cassa (Atalanta), 19 anni 2007: buon compleanno Matteo Cocchi (Inter), 18 anni".