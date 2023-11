News Juventus / Nuovo allenatore? Criscitiello fa un nome!

Secondo posto in classifica, 19 gol segnati e soltanto 7 subiti: nonostante un gioco non entusiasmante la Juve di Allegri porta sempre a casa risultati. Al ritorno dalla pausa nazionali i bianconeri affronteranno l'Inter, uno di quei big match che può valore una stagione intera. La Vecchia Signora non potrà permettersi di sbagliare. A prescindere dal risultato della partita e della stagione, però, c'è chi vorrebbe un cambio in panchina in casa Juve: in tal senso arrivano novità molto importanti.

Mercato Juve, via Allegri? Le parole di Criscitiello

Secondo quanto riportato dal giornalista Michele Criscitiello su Sportitalia, la Juve in vista della prossima stagione starebbe pensando a un cambio in panchina. Nonostante i buoni risultati, infatti, la dirigenza bianconera vorrebbe cambiare qualcosa per far diventare la Vecchia Signora una squadra più offensiva e dall'animo più europeo. Per questo la Juve guarda in casa Fiorentina, dove piace molto Vincenzo Italiano. L'allenatore viola è uno dei volti nuovi del calcio italiano, seguito da diverse big di Serie A. Oltre alla Juve, infatti, anche Roma e Napoli sarebbero sulle sue tracce. De Laurentiis lo avrebbe voluto sulla panchina azzurra già dopo Spalletti, ma ora i bianconeri potrebbero inserirsi nella gara e portare Italiano a Torino. Questa potrebbe essere la sua ultima stagione a Firenze: staremo a vedere. Nel frattempo occhi bene aperti: si parla di un possibile grosso addio... in mezzo al campo! <<<