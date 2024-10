Inter-Juventus, altro infortunio: “Non potrà giocare” / News

Arrivano nuovi aggiornamenti rispetto a quello che potrebbe succedere in casa Juventus in vista della partita contro l'Inter

Juventus, la situazione in vista dell’Inter

La Juventus – dopo la sconfitta contro lo Stoccarda – si prepara ad affrontare l’Inter che pure ha faticato e non poco in Champions League. Inutile dire che si tratterà di una partita complicatissima sotto mille aspetti ed è in questo senso che stiamo raccogliendo gli aggiornamenti più pesanti anche per quel che concerne la situazione legata agli infortunati. In casa Inter s’è fermato Carlos Augusto ma la situazione più difficile è senza dubbio quella legata alla Juventus che continua ad avere problemi con l’infermeria che pare non volersi svuotare. Le voci e le notizie delle ultime ore, parlano molto chiaro anche in questo senso.

Inter-Juventus, pure Dougals Luiz fuori. Ma non è il solo

Sembra incredibile ma Thiago Motta avrà a disposizione per il derby d’Italia solamente 17 calciatori. La partita contro lo Stoccarda, in questo senso, ha complicato ancor di più la situazione. E quello che vogliamo fare oggi è il punto della situazione giocatore per giocatore, rispetto agli infortunati, appunto. Sicuramente out sarà Milik, inutile dire che al suo posto ci sarà Vlahovic. Mancherà dal campo anche Nico Gonzalez: ancora fuori per il problema al retto femorale, rientrerà a fine ottobre. Poi c’è Bremer: anche qui tutti lo sanno. Si è dovuto fermare per l’infortunio legato alla lesione del crociato. Fuori pure Koopmeiners che non sembra aver recuperato così come Douglas Luiz che – come detto – s’è fatto male in Champions League. Un ultimo infortunio, questo, che va a completare una situazione già molto molto complicata. Insomma, non è certamente il modo migliore di arrivare ad una partita così. Ma la Juve, avrà l’occasione di mostrare tutta la sua fame ed il suo potenziale con chiunque scenderà in campo. Questo, almeno, è quello che chiederà Thiago Motta. Nel frattempo, spostandoci per un attimo in sede di calciomercato, attenzione: sta circolando una voce pesantissima sulla Juventus <<<