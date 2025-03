Inter, Inzaghi sicuro: “Puntiamo al triplete, dobbiamo continuare così”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 0-2 contro il Feyenoord l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato del triplete

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 0-2 contro il Feyenoord l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha detto: “Dobbiamo continuare, sappiamo il percorso che stiamo facendo. Dobbiamo lavorare, ascoltare il giusto, recuperare energie: il calendario sappiamo com’è, ma con questa disponibilità c’è grande ottimismo. Ora pensiamo solo all’Atalanta? Assolutamente no, sarebbe sbagliato. Ci piace giocare la Champions, il primo passo è stato fondamentale ma dovremo prestare attenzione. C’è da essere soddisfatti, sono un po’ stanco come tutti i ragazzi: gli ho detto che abbiamo vinto il primo round e manca il secondo, dobbiamo dare continuità fra sei giorni”.

Inter, le parole di Inzaghi

“Puntiamo al treble? Sì. Vogliamo andare avanti, essere competitivi in quello che dobbiamo fare. Ogni partita ci sono avversari che ci vogliono mettere in difficoltà, siamo l’Inter e lo sappiamo: siamo molto felici, ma sappiamo che ci sono degli avversari che contro di noi provano a dare il massimo”, ha aggiunto. Chiosa finale sull’emergenza esterni: “Non lo so, penso che Carlos Augusto possa provare a esserci. Zalewski pure, secondo me Carlos è un paio di giorni in vantaggio su di lui. Dimarco e Darmian non so se riuscirò ad averli in queste tre partite, però c’è grande fiducia e abbiamo un ottimo staff che lavora per far sì che possiamo lasciare l’emergenza alle spalle”. Nel frattempo la Juve pensa a una cessione clamorosa: è appena arrivato ma può già partire <<<