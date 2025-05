Inter-Barcellona, anche Laporta si lamenta: “Le decisioni arbitrali ci hanno penalizzato”

Le parole dell'allenatore del Barcellona Laporta sulla sconfitta in semifinale di Champions League contro l'Inter

Il Barcellona ha perso 4-3 contro l’Inter in semifinale di Champions League e il presidente blaugrana Laporta ha detto: “Abbiamo lottato per arrivare in finale a Monaco, ma non è andata cosi. In sostanza, non è successo per via di decisioni arbitrai che ci hanno penalizzato. Ma questo deve renderci più forti, così da avere la mentalità necessaria per vincere LaLiga. Abbiamo una squadra per il presente e per il futuro, e sono sicuro che se continueremo a lavorare sodo, i nostri sogni diventeranno realtà e la prossima stagione torneremo in Champions League e lotteremo per vincerla”.

Juve, le parole di Flick

L'allenatore del Barcellona Flick aveva detto: "Siamo tutti delusi, abbiamo investito tanto in questa partita. Alcune decisioni da 50-50 sono andate tutte in favore dell'Inter, ma è andata così. E sono orgoglioso della mia squadra, credo che il risultato sia ingiusto e che alcune decisioni dell'arbitro siano state ottime, ma non a nostro favore. Questo è il calcio, loro hanno meritato, come i loro tifosi. Torneremo l'anno prossimo". Sull'arbitraggio ha aggiunto: "Lo ritengo ingiusto, ma non voglio parlarne troppo. Non sarebbe giusto nei confronti della mia squadra, perché hanno fatto un'ottima partita. Non voglio parlare dell'arbitro, gli ho detto quello che dovevo dirgli. Cosa dico ai tifosi? L'ho già detto. Siamo fuori dalla Champions, ma torneremo l'anno prossimo. Stasera c'è stata un'atmosfera fantastica da parte dello stadio, come anche a casa nostra. Stasera la squadra ha fatto tutto per rendere fieri i tifosi. Andiamo avanti".