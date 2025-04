Del Piero: “Barcellona? All’Inter serve freschezza ma non so da dove potrebbe prenderla”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport l’ex Juve Del Piero ha parlato della sfida dell’Inter contro il Barcellona in Champions League: “Il PSG ha già fatto il suo dovere in campionato, c’è stato un cambio mentale anche se i numeri sono rimasti molto alti. L’Inter ha perso degli scontri diretti e delle partite che fondamentalmente

Intervenuto dagli studi di Sky Sport l’ex Juve Del Piero ha parlato della sfida dell’Inter contro il Barcellona in Champions League: “Il PSG ha già fatto il suo dovere in campionato, c’è stato un cambio mentale anche se i numeri sono rimasti molto alti. L’Inter ha perso degli scontri diretti e delle partite che fondamentalmente non doveva perdere. L’animo è diverso, ma da queste cose devi trarre stimoli. Il campione perde una volta, quella dopo ti fa l’autografo sulla schiena per rovesciare la situazione. Di sicuro non sono abituati a un periodo del genere, Inzaghi deve riuscire a mantenere compattezza e solidità, pescando magari un minimo di freschezza, anche se non so da dove potrebbero prenderla…”.

Inter, le parole di Inzaghi

In conferenza stampa Inzaghi ha detto: "Arriviamo abbastanza bene. Stamattina abbiamo fatto un allenamento breve, ma abbiamo analizzato l'avversario. Veniamo da una brutta settimana a livello di risultati però vogliamo giocarci questa semifinale con tanto entusiasmo sapendo che incontreremo una delle squadre più belle e forti del mondo. Dovremo essere molto applicati e concentrati. Giochiamo contro una squadra organizzata, che gioca d'attacco con un baricentro alto. Cercheremo di tenere la palla il più possibile sapendo che dovremo avere una concentrazione molto alta per tutta la partita".