Conte: “Lo scudetto sarebbe un prodigio. Napoli? Parole di calcio e basta”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro il Torino l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha detto: “Lo scudetto sarebbe un prodigio. Mancano quattro passi, abbiamo fatto il primo portandoci avanti. Sappiamo benissimo che affronteremo due squadre in lotta per la salvezza come Lecce e Parma e poi Genoa e Cagliari in casa, è tutto da giocare. Oggi contava vincere e lo abbiamo fatto con personalità e determinazione, da squadra conscia della propria forza. Lo stadio poi ha spinto piano, è stato dodicesimo e tredicesimo uomo in campo, è stato difficile entrare in campo per quanti tifosi c’erano. Non erano contenti, ma eccitati e cercavano di trasmetterci tutta la loro determinazione”.

Le parole di Conte

Sulle sue parole sulle difficoltà di allenare il Napoli ha aggiunto: "Io parlo di calcio, punto e basta anche perché qualsiasi cosa uno dice viene strumentalizzata". Chiosa finale sull'Inter: "Non ho visto la partita dell'Inter, anche perché già soffriamo per noi: perché dobbiamo soffrire anche per le altre? Ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Poi ho spento il telefono e tutto, ognuno decide come soffrire".