Juve, Varane ammette: “Pogba è insostituibile, ha una personalità forte”

Grazie alle vittorie contro Canada e Danimarca la Francia è la prima nazionale a qualificarsi aritmicamente agli ottavi del Mondiale in Qatar 2022. La nazionale francese è stata trascinata fin qui da un Mbappe in versione super: per lui già 3 gol e 1 assist in sole due presenze. Un ottimo risultato per la squadra di Deschamps, che rispetto al Mondiale del 2018 ha dovuto fare a meno di tantissimi giocatori, da Pogba e Kante fino a Benzema.