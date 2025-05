La classifica finale della Serie A 2024/25: Juve in Champions, Empoli e Venezia retrocesse

Dalla Champions League della Juve fino alle squadre retrocesse: la classifica finale della Serie A 2024/25. Tutti i verdetti

La Serie A 2024/25 è finalmente terminata. La Juve ha raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League anche se per farlo ha rischiato fino alla fine. Quella contro il Venezia, che sulla carta sarebbe potuta essere una partita abbordabile, si è rivelata invece particolarmente complessa. I bianconeri sono infatti andati sotto nel punteggio, hanno poi rimontato 1-2 e si sono fatti recuperare sul 2-2. Per fortuna nel finale Locatelli su calcio di rigore ha riportato in vantaggio la Vecchia Signora, regalando così una vittoria importantissima alla Juve. A vincere il campionato è il Napoli, che insieme ai bianconeri e a Inter e Atalanta andrà in Champions. Per il resto, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League. A sorpresa fuori da ogni coppa europea la Lazio, battuta dal Lecce all’ultima giornata. Retrocesse invece Empoli e Venezia, che raggiungono così il Monza.

Serie A, la classifica finale

Di seguito la classifica finale della Serie A 2024/25: