Calhanoglu: “Inter-Juve? Avremmo potuto fare 8 gol, ma anche loro”

Le parole del centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu sul derby d'Italia contro la Juve terminato 4-4: "Partita equilibrata"

Il derby d’Italia tra Inter e Juve giocato la scorsa domenica resterà nella storia. Gol, emozioni e spettacolo, un 4-4 che è stata una vetrina per tutto il calcio italiano nel mondo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport Calhanoglu, che non ha potuto giocare la partita perchè infortunato, ha detto: “Spettacolare? Mi sembra di sì. Mi è dispiaciuto non aver potuto scendere in campo a causa dell’infortunio. Ma penso che la squadra abbia fatto una buona partita. Per noi la sfida con la Juventus è come un derby e i derby sono sempre così, imprevedibili. In campo e nel risultato. La rimonta? Siamo stati un po’ sfortunati, ma penso che la squadra abbia giocato benissimo e probabilmente è una partita che avremmo anche potuto vincere. 7-8 goal? Vero, potevamo farli. Ma forse potevano farli anche loro. In fin dei conti è stata una partita equilibrata”.

Inter-Juve, un pari che fa felice il Napoli

Se le emozioni non sono mancate, le due squadre in realtà non possono dirsi completamente felici del risultato. Seppur spettacolare, infatti, il pareggio ha regalato soltanto un punto e ha permesso al Napoli di fuggire in solitaria in testa alla classifica. Ora bisognerà recuperare il terreno perso prima che la squadra di Conte prenda troppa distanza.