Bellinazzo: “Inter? Risolte parte delle problematiche economiche”

Bellinazzo ha parlato della situazione finanziaria dell'Inter: per il giornalista, il club avrebbe risolto grande parte delle problematiche

Intervistato a TeleLombardia, Marco Bellinazzo ha parlato della situazione economica dell’Inter. Ecco le sue parole: “In questo momento l’Inter è un club che ha risolto una parte importante delle problematiche economico-finanziarie che si portava dietro, soprattutto dopo il Covid e in relazione a quello che è stato il progressivo disimpegno della proprietà cinese. Oggi ha una proprietà solida come Okatree che ha un progetto non a breve termine. Si è arrivati ad un bilancio, quello del 2024, con il record di fatturato con oltre 470 milioni e un rosso ridotto a 36”.

Bellinazzo: “La situazione debitoria dell’Inter è ancora alta”

Il giornalista ha proseguito: “Ha una situazione debitoria ancora molto alta che comporta un esborso tra i 30 e i 40 milioni di euro all’anno solo di interessi passivi che va indubbiamente risolta. Per il resto è un club che è uscito abbastanza bene dalla crisi dovuta alla pandemia. I club come Inter e Juve che avevano avviato piani di investimento importanti si sono trovati in quella fase in grave difficoltà. Hanno dovuto accelerare il piano di rientro, ritrovandosi difronte a deficit da centinaia di milioni. Tutto questo in un contesto non semplice che però è stato gestito abbastanza bene”. Leggi anche il pronostico di Fabio Ravezzani sul prossimo derby d’Italia <<<