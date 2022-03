Villarreal, stagione finita per Moreno: lesione del crociato per lo spagnolo

Il Villarreal perde pezzi. Out fino alla prossima stagione Moreno, a causa di un brutto infortunio al ginocchio.

Brutta tegola per il Villarreal . Il club spagnolo, attraverso un comunicato sul proprio sito, ha confermato che l'infortunio subito da Alberto Moreno sabato nel match contro l' Osasuna lo terrà fuori dai campi da gioco per diverso tempo, come annunciato da Emery qualche giorno fa: "Oltre al risultato, la notizia che ci colpisce di più è l'infortunio di Alberto. Le prime scansioni non lasciano segnali positivi , ma aspettiamo la conferma dell'infortunio al ginocchio. E' un giocatore importante. Era giocando una buona partita e stava assumendo una minaccia per la squadra rivale".

Una grossa perdita per il Sottomarino giallo, vista l'importanza dell'ex Liverpool nello scacchiere tattico di Emery. Il classe '92, oltre a saltare la restante parte di stagione, compresa ovviamente la sfida di Champions contro la Juventus, potrebbe non disputare neanche le prime partite del prossimo anno, per poi tornare in autunno inoltrato. Un'altra cattiva notizia per l'ex allenatore del PSG, che deve già fare a meno di Ruben Pena, Gerard Moreno e Paco Alcacer, out rispettivamente per un infortunio alla spalla, uno stop al polpaccio e una lesione muscolare. Tante assenze per il club spagnolo, che ancora è in corsa in Champions, dopo il pareggio in casa con la Juventus per 1-1, e per l'accesso in Europa, visto che il Villarreal è attualmente settimo in Liga a 42 punti, in piena zona europea.