Pogba, Sancho e… Tutti i colpi dell’asse Juventus- United

La pista Sancho sin infiamma e la Juventus spera in una lunga storia di operazioni riuscite per chiudere con lo United.

Tudor è sul mercato alla ricerca di un esterno che possa interpretare egregiamente la fase offensiva nel 3-4-2-1. I contatti con Sancho sembrano intensificarsi, dopo l’esperienza al Chelsea il giocatore è intenzionato a cambiare aria ed i Red Devils sembrano averlo già escluso dal progetto. Da definire ancora alcuni dettagli ma Juventus e Manchester United sono legate da una storia di trattative straordinarie che hanno fatto la storia dei due club.

Le società diventano molto affiatate nel 2012, quando un giovanissimo Pogba lascia Manchester per vestire la maglia bianconera. Nei successivi 4 anni quel giovane centrocampista arrivato a parametro zero dimostra di essere un talento senza precedenti e torna a Manchester per 105 milioni di euro. La storia di Pogba non finisce qui: il giocatore tornerà a Torino nel 2022 nuovamente a parametro zero.

Nonostante quella di Pogba sia stata la serie di trasferimenti più costosa per i due club, da Torino a Manchester (e viceversa) si sono spostati diversi giocatori meno costosi ma altrettanto impattanti, su tutti ricordiamo Evra, arrivato per poco più di 2 milioni. Sponda diversa ma sorte analoga per Carlos Tevez, arrivato alla Juventus dal Manchester City per diventare protagonista assoluto della Champions League del 2015.

Non è tutto rose e fiori tra i due club: Nell’estate 2023 i rumor suggerivano un possibile scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, scambio non andato in porto perché l’attaccante serbo era restio a lasciare l’Italia per andare in Premier League. Altro grande rifiuto è stato quello di Dybala nel 2019, anche qui Lukaku sarebbe stato pedina di scambio da mandare in bianconero.