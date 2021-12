Rassegna stampa Juventus: i bianconeri chiudono l’anno al quinto posto

La rassegna di oggi

La Juve chiude il 2021 al quinto posto

Dopo i match terminati ieri sera, la Juventus ha chiuso il 2021 al quinto posto in classifica. Una posizione decisamente deludente, ma che confrontata con le sconfitte e con le brutte prestazioni dei bianconeri in questa prima parte del torneo fa tirare a tutti i tifosi quasi un sospiro di sollievo. La squadra di Max Allegri ha passato in classifica anche la Roma (dopo il pareggio di ieri contro la Sampdoria in casa) e ora punta sorprendentemente al quarto posto, lontano solamente quattro lunghezze, che è in questo momento occupato dall'Atalanta. Dopo la sosta la Juve avrà un calendario complicatissimo contro tutte le big, ma se riuscirà a passare indenne da questo periodo potrebbe mettere buone basi per la qualificazione ai gironi della prossima Champions League.