Paolino: “Allegri sta chiedendo rinforzi d’esperienza alla luce di…”

Giuntoli sarà l'uomo della rifondazione a partire dall'inizio di luglio, sentendomi di confermare l'indiscrezione di Radiobianconera di una settimana fa, ma su di lui non bisognerà far ricadere tutte le responsabilità delle scelte e delle decisioni da prendere. Ecco in pratica il primo degli errori da non commettere assolutamente. Il nuovo direttore sportivo dovrà essere affiancato e aiutato a calarsi nella complessa galassia bianconera, a maggior ragione in questo particolare momento storico e di (semi) vuoto societario. La sfida, tuttavia, parrebbe ancor più affascinante per un professionista maturato all'ombra di esperienze veraci. E il salto di responsabilità sembrerebbe quasi doveroso per chi ha intuito la necessità e l'importanza di alzare il tiro. La Juve ha scelto Giuntoli, ma forse anche Giuntoli ha fatto in modo di farsi apprezzare grazie alle quattro promozioni in cinque anni col Carpi e per lo storico scudetto vinto nella complicata realtà di Napoli dove ha rischiato comunque un anno fa l'esonero."