Mercato Juve, Tancredi: “Inter in leggero vantaggio su Frattesi”

Sul suo editoriale su Sportitalia.com, Tancredi Palmeri ha analizzato il calciomercato di Inter e Juventus . Il giornalista ha esordito così: "Purtroppo per gli interisti neanche questa estate è di tranquillità. Ciònonostante gli oltre 100 milioni incassati con la Champions e i miracoli fatti da Simone Inzaghi . Non c’è l’esigenza di vendere rispetto al passato grazie ai profitti europei. Ma lo stato di continua esposizione fa sì che non si possa declinare a prescindere di vendere qualora l’offertona arrivi. Fa gola a molti Barella , ma finché si rimane sui 60 milioni il suo futuro nerazzurro è salvo. Considerando che non andrebbe via per meno di 80 milioni, anche se perderlo vorrebbe dire un trapianto di cuore. La minaccia più incombente però la pongono Manchester United e Real Madrid .

Sirene straniere per i giocatori dell'Inter

Tancredi ha proseguito: "Gli inglesi non hanno trovato feedback da De Gea per ll rinnovo. Un altro della scuderia Mendes che sta per ricevere un’offerta pornografica dall’Arabia. Per la prima volta assisteremmo a una big della Premier scippata effettivamente di un big che vorrebbe trattenere. E a quel punto lo United avrebbe bisogno del pronto subito in porta, e Onana sarebbe il primo candidato. Per intenderci, rispetto al Chelsea ci sarebbe una differenza sostanziale. Perché i Blues da tempo hanno manifestato il loro interesse per il camerunense. Pur non andando nel concreto, e soprattutto avendo comunque già in pancia Kepa. I Red Devils invece sarebbe sguarniti di titolari, e potrebbero risolverla in un blitz. Il pericolo numero 2 per l’Inter arriva dal Real Madrid: sprovvisto al momento di un attaccante titolare, già da tempo attento su Lautaro. A salvaguardia dell’Inter c’è che non è esattamente il 9 a cui è affezionato il Madrid, più orientato su un Harry Kane. Soprattutto deve capire se deve spendere tanto quest’anno per Mbappé o aspettare il prossimo per fargli il contratto più ricco di sempre. Però il Real Madrid senza attaccante non ci rimane nemmeno un anno e quindi, finché non mette un tappo, tranquilli non si può stare".