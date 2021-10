Nedved: “Inizio difficile? La Juventus è in un momento di rinascita”

Al termine dell'assemblea degli azionisti, il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved è intervenuto in conferenza stampa

redazionejuvenews

Al termine dell'assemblea degli azionisti, il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved è intervenuto in conferenza stampa: “Come spiego questo inizio di stagione? Negli ultimi anni abbiamo avuto grandi successi con giocatori in età avanzata. Due anni fa abbiamo cercato di ringiovanire, cercando però di mantenere il risultato sportivo, cosa non essendo facile. Sappiamo che l’unica cosa che conta è la vittoria, ne siamo consapevoli e sappiamo cosa vogliamo fare: lo sa il mister, lo staff e anche i giocatori. Abbiamo difficoltà perché abbiamo avuto un periodo bello, ma ora appartiene al passato. L’ultima partita non è andata come ci aspettavamo, ma ora bisogna subito guarda avanti e ripartire facendo un risultato”.

L'inizio di stagione deludente da parte della Juventus ha precluso la possibilità di puntare allo scudetto? “Mi aggrego all’allenatore: in questo momento è difficile parlare di obiettivi- ha ammesso Nedved. Dobbiamo cercare di recuperare posizioni, e in questo momento diventa difficile parlare di obiettivi, ma dobbiamo pensare che si può recuperare. La rosa a disposizione è abbastanza per farlo? Sì, lo crediamo. Dai giocatori vogliamo il massimo. Poi valuteremo a gennaio se ci sarà bisogno di intervenire e se ci saranno le possibilità per farlo. Ma la nostra rosa ha un valore assoluto per attaccare le prime posizioni”.

Chiosa finale sul rinnovo di Paulo Dybala: “Diciamo che siamo a buonissimo punto con Dybala. Siamo molto contenti che sia rientrato anche in buonissima forma, pronto per giocare. Aspettiamo un attimo e cerchiamo di concludere ma come dicevo prima siamo a buonissimo punto”.Il fantasista argentino, insieme a Federico Chiesa, è in questo momento una delle pochissime stelle della squadra. Metà delle azioni offensive della Juventus passano dai suoi piedi e blindarlo è decisamente necessario. Il rinnovo di contratto sancirebbe la definitiva unione tra La Joya e la Juventus, che speriamo arrivi al più presto.