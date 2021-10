Dybala, da venerdì ogni giorno è utile per l’annuncio

Il procuratore del giocatore sarà a Torino per mettere le firme sul rinnovo del contratto, per il quale sembra solo questione di tempo

Paulo Dybala ha recuperato dal suo infortunio, e ha dimostrato tutta la sua voglia e determinazione da subito, in occasione della partita di domenica contro l'Inter: entrato dalla panchina ha firmato il pareggio contro i nerazzurri, che si erano portati in vantaggio nel primo tempo con Dzeko. Un gol, quello di Dybala, che ha consentito alla squadra di Allegri di continuare la sua striscia da imbattuta ed ha provato ancora una volta quanto la Joya si sia responsabilizzato e sia maturato in questa stagione. Non appena entrato in campo il numero 10 della Juventus ha iniziato a spronare e motivare i compagni che erano alla ricerca del pareggio, dando un grande contributo non solo dal punto di vista del gioco ma anche da quello del morale.