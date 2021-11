Montemurro presenta la sfida col Wolfsburg: “Gara dai grandi stimoli”

La Juventus Women è attesa questa sera dalla terza partita della fase a gironi della Women’s Champions League. Dopo la vittoria nella prima giornata contro il Servette e la sconfitta nella seconda contro il Chelsea, le bianconere sono...

La Juventus Women è attesa questa sera dalla terza partita della fase a gironi della Women's Champions League . Dopo la vittoria nella prima giornata contro il Servette e la sconfitta nella seconda contro il Chelsea, le bianconere sono attese questa sera all'Allianz Stadium dalla sfida contro il Wolfsburg, primo in classifica con 4 punti al pari del Chelsea, con le bianconere terze ad un punto di distanza. Il tecnico delle ragazze Joe Montemurro ha parlato in conferenza stampa pre presentare la gara, per la quale questa sera allo Stadium ci saranno almeno 20mila presenti, per un'atmosfera da grande gara.

"Ogni partita per noi è occasione di crescita e in gare importanti come quella di domani e quella con il Chelsea impari tanto. Ci sono momenti in queste gare che è fondamentale gestire bene e più giochiamo partite così più avremo familiarità con queste situazioni. Le gare sono tutte decisive a questo livello, per noi è un grande stimolo affrontare avversari così. Sarà una gara diversa da quella del Chelsea, sia per come loro si mettono in campo sia per noi".