Matuidi: “Rabiot? Sapeva cosa significa questo club”

TORINO – Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha parlato intervistato dai microfoni di RMC Sport 1, ai quali ha parlato del connazionale Adrien Rabiot.

"Nessun problema con Adrien. Juve? Non mi ha chiesto un parere, ma ne avevamo già parlato quando lui era a Parigi e io in Juve. Sapeva cosa significava questo club. Non c'è disagio da parte di Adrien, è qualcuno con cui ho un ottimo rapporto perché lo vedo veramente come un bravo ragazzo."