Le probabili formazioni di Milan-Juve: Frabotta al posto di Cuadrado

TORINO – Sono arrivate delle bruttissime notizie in casa Juventus: dopo Alex Sandro, anche Juan Cuadrado è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore al momento non presenta alcun sintomo ed è stato posto in isolamento, nel rispetto dei protocolli sanitari. Una tegola molto pesante per la squadra di Andrea Pirlo, che aveva iniziato nel migliore dei modi il 2021, battendo in casa l’Udinese per 4-1. Adesso, però, si trova ad affrontare questo bruttissimo problema, che potrebbe intralciare e non poco i piani della Vecchia Signora, intenzionata a reinserirsi nella lotta Scudetto.

Domani, infatti, la Juve farà visita alla capolista del campionato, nella super sfida della 16esima giornata della Serie A 2020-2021. Alle 20:45, sul campo della stadio San Siro di Milano, andrà in scena il big match tra i bianconeri ed il Milan, che potrebbe essere un punto fondamentale nella lotta Scudetto. Alla vigilia della partita, però, mister Pirlo si trova costretto a rivedere i suoi piani e a cambiare un tassello dell’11 titolare che aveva in mente per la gara contro i rossoneri: al posto di Juan Cuadrado giocherà Gianluca Frabotta. Il giovane esterno romano questa stagione è già partito titolare in diverse occasioni, dimostrando di poter essere d’aiuto alla squadra e ricambiando la fiducia dell’allenatore. Adesso toccherà a lui non far rimpiangere uno dei calciatori più importanti della Vecchia Signora in questa prima parte dell’annata.

Ecco, dunque, la probabile formazione di Milan e Juventus nella partita di domani sera:

MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic. All.: Pioli.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo.