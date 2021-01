Calciomercato Juventus, annuncio col botto: “Possibile scambio enorme!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – L’emergenza Covid sta avendo effetti disastrosi anche sull’economia del calcio. In questo periodo è difficile pensare a investimenti faraonici da parte dei club, che spesso stanno ricorrendo a formule alternative, come scambi o pagamenti dilazionati, per poter mettere a segno i loro colpi. Il primo a parlare di un calciomercato “creativo”, fatto più di scambi che di grossi spostamenti di denaro, fu proprio Fabio Paratici, CFO della Juventus. Nelle ultime ore è arrivata una notizia sorprendente, che riguarderebbe proprio uno scambio tra la Vecchia Signora e un altro top club europeo.

“La Juventus gioca su più tavoli per l’attaccante e prova ancora il colpo Ansu Fati con l’appoggio del suo agente, che poi è lo stesso di Cristiano Ronaldo” – ha scritto Paolo Bargiggia su Twitter. Il giornalista ed esperto di calciomercato ha lanciato la bomba durante il programma “Senza Filtri” in onda su Sportitalia. Una notizia che, qualora trovasse conferma, sconvolgerebbe totalmente i progetti della Juventus. Secondo Bargiggia infatti, per mettere le mani sul gioiello blaugrana Ansu Fati, la Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Paulo Dybala. La situazione contrattuale dell’argentino è nota: le trattative per il rinnovo proseguono, ma la Juventus valuta anche soluzioni alternative.

Uno scambio Dybala-Ansu Fati avrebbe sicuramente del clamoroso, ma l’operazione – spiega Bargiggia sul proprio sito – sarebbe fattibile, o quantomeno ipotizzabile. I bianconeri farebbero affidamento sulla mediazione di Jorge Mendes, agente anche di CR7 con cui i rapporti sono ottimi. Per la Juve, scambiare il gioiellino blaugrana con Dybala significherebbe anche alleggerire il monte ingaggi. Trattandosi di un diciottenne, è improbabile che Mendes pretenda per il suo assistito un compenso superiore a quello de La Joya. Per il momento si tratta di ipotesi, ma per la portata dell’operazione e per il talento del ragazzo in questione, è una pista che va sicuramente seguita nel corso delle prossime settimane. Non solo Ansu Fati però. Sul taccuino di Paratici infatti ci sono anche tantissimi altri giocatori per rinforzare l’attacco bianconero. Noi abbiamo individuato ben 12 nomi accostati alla Vecchia Signora. >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<