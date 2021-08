Juventus – Affittasi giovani talenti: da Correia a Dragusin, quanti prestiti!

La Juventus manda in prestito i suoi più giovani talenti dell'Under-23, troppo forti per rimanere in Serie C. Il primo è Correia al Parma.

redazionejuvenews

La Juventus sembra intenzionata a mandare in prestito molti dei suoi più talentuosi giocatori dell'Under-23, ormai troppo forti per rimanere in Serie C. Il primo ad andarsene è l'attaccante portoghese Felix Correia, ceduto in prestito al Parma in Serie B. Ecco il comunicato del club bianconero: "Felix Correia si appresta a iniziare una nuova avventura in Italia. Dopo una stagione in bianconero, tra le fila della Juventus Under 23, il prossimo campionato lo giocherà in Serie B con il Parma. Il classe 2001 si trasferisce, infatti, nel club emiliano in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Il portoghese lascia, dunque, la Juventus dopo una stagione di grande crescita giocata, come dicevamo, con l’Under 23: Correia ha chiuso, infatti, lo scorso campionato con 30 presenze, 8 reti e 6 assist tra regular season e play-off promozione.

Lo stesso lusitano, come tanti altri giovani presenti nella rosa a disposizione di Mister Lamberto Zauli, ha avuto un ruolo importante nel corso di tutta la scorsa annata e la sua determinazione, la sua tecnica e la sua abnegazione gli hanno anche permesso di esordire in Prima Squadra nella trasferta di Udine. Un punto di partenza, sicuramente, per Correia che continua a volersi migliorare. Ora la chiamata del Parma, con la possibilità di misurarsi in un campionato competitivo come la Serie B. Boa sorte!".

Futuro simile anche per Dragusin, Fagioli e Ranocchia, di gran lunga gli altri giocatori migliori tra i giovani bianconeri. Il difensore centrale rumeno è seguito dal Cagliari, opzione decisamente interessante per la sua carriera. Giocando in un grande club di Serie A infatti il classe 2002 potrebbe farsi le ossa e acquisire molta esperienza. I due centrocampisti italiani invece sono stati tra i protagonisti di queste amichevoli estive. Per il momento nessuna squadra ha fatto offerte ufficiali, ma diversi club di Serie B sembrano interessati al loro cartellino.