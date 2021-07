Juventus-Monza 2-1: gol di Ranocchia e Kulusevski, brivido nel finale

La Juventus di Massimiliano Allegri scende in campo contro il Monza per la seconda amichevole stagionale, valida per il trofeo Berlusconi.

redazionejuvenews

Dopo il trionfo degli Azzurri di Roberto Mancini a Wembley, finalmente torna il calcio giocato. Questa sera infatti, si affronteranno Juventus e Monza per il trofeo Berlusconi, pronte a scaldare i motori in attesa di iniziare a fare sul serio. Queste formazioni ufficiali delle due squadre, assente Cristiano Ronaldo.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Caldirola; Pereira, Brescianini, Barillà, Machin, Carlos Augusto; D’Alessandro, Gytkjaer. All. Stroppa.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Demiral, L. Pellegrini; Ranocchia, Ramsey, Rabiot; Kulusevski, Brighenti, Soulé. All. Allegri.

PRIMO TEMPO - Il primo pericolo si vede già dopo 3 minuti e lo corre la Juve, grazie alla bella azione di Brescianini che prima lancia un compagno da solo davanti la porta, il quale si fa respingere la conclusione da Szczesny, poi sulla ribattuta seguente non riesce a spedire dentro da pochi passi. Ma al 13' minuto è la Juventus a passare in vantaggio, con una super conclusione dai 2t metri del giovane Ranocchia che porta in vantaggio i suoi. Prima frazione di gara che si chiuderà dunque con il risultato di 1-0 in favore della Vecchia Signora.

SECONDO TEMPO - Il secondo tempo inizia nel segno dei cambi: fuori Szczesny, Demiral, Pellegrini e Ramsey, dentro Perin, Rugani, De Winter e Fagioli. Nella seconda frazione i bianconeri sembrano molto più aggressivi e dopo pochi minuti, al 53' arriva il raddoppio di Dejan Kulusevski. Partita molto piacevole, con il Monza che nonostante il risultato continua a manovrare alla ricerca di uno spiraglio nella difesa bianconera. A questo punto entrambi gli allenatori cambiano molti giocatori, pronti a sperimentare in vista dell'inizio della prossima stagione. Per la Juventus in campo tantissimi giovani provenienti dall'Under-23 e dalla Primavera. Nel finale di partita, all'87', arriva il gol del 2 a 1, con D'Alessandro bravissimo a inserirsi alle spalle della retroguardia juventina. Il Monza continua ad attaccare, ma la partita si conclude senza altre emozioni. Buona prova per i ragazzi di Massimiliano Allegri, che vincono anche la loro seconda amichevole stagionale.