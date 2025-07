Juventus, si tratta per Hjulmand ma lo Sporting spara alto

Il bianconeri continuano a seguire il centrocampista danese, ma il prezzo richiesto dallo Sporting è giudicato eccessivo.

La Juventus continua a considerare Morten Hjulmand il primo obiettivo per il centrocampo. Il danese ex Lecce, dal canto suo, gradirebbe la destinazione torinese, ma al momento c’è un’importante differenza di valutazione del calciatore da parte di Juventus e Sporting, il club proprietario del cartellino.

Sul classe 1998, peserebbe una clausola da 80 milioni di euro, ma, come riporta La Gazzetta dello Sport in mattinata, i portoghesi ne chiederebbero solo 60. Non fa troppa differenza, dal momento che anche quest’ultima cifra è assolutamente irraggiungibile per la Juventus.

40 milioni dalla Juventus, ma prima serve l’uscita di Douglas Luiz

I rapporti con i campioni di Portogallo sembravano essersi irrigiditi dopo il mancato affare Alberto Costa, unitosi infine al Porto, ma dopo una serie di discussioni è tornata la cordialità, e la Juventus proverà a trattare per abbassare il prezzo di Hjulmand. I bianconeri, infatti, non vorrebbero spingersi oltre i 40 milioni di euro.

In ogni caso, anche per quest’ultima somma ci sono delle condizioni: la Vecchia Signora è infatti piena di esuberi costosi non ancora ceduti, da cui punta a ricavare un importante gruzzoletto da reinvestire nel mercato d’entrata. In particolare, per quanto riguarda il centrocampo, il principale indiziato alla partenza è Douglas Luiz, che la Juventus valuta proprio 40 milioni e che ha definitivamente rotto con la società non presentandosi in ritiro negli scorsi giorni.