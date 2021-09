Allegri sbaglia le sostituzioni e la Juventus pareggia. Quella battuta ora…

Dopo un buon primo tempo, la Juventus crolla nella seconda frazione di gioca e pareggia con il Milan. Allegri sbaglia un'altra volta i cambi

Nel big match tra Juventus e Milan nessuno è uscito vincitore o sconfitto, con le due squadre che terminano la partita in pareggio. Nel primo tempo i bianconeri hanno giocato una buona partita, riuscendo a portarsi in vantaggio grazia ad un gol di Alvaro Morata. Poi nel secondo tempo l'ennesimo blackout e il gol del pareggio rossonero. A confermarlo è stato lo stesso Massimiliano Allegri, che ai microfoni di DAZN ha rivelato: " Sono abbastanza arrabbiato per quello che è successo. La squadra ha fatto molto bene nel primo tempo ma poi siamo calati e abbiamo rischiato di perderla. Abbiamo perso quella pressione e quella determinazione che avevamo nei primi minuti, basta vedere come abbiamo preso gol con troppa sufficienza. Dobbiamo migliorare, nonostante la squadra abbia fatto un passo in avanti molto buono ".

Allegri sarebbe dovuto essere l'allenatore in grado di riportare la Juventus in alto, dopo due anni non proprio esaltanti. L'inizio di stagione è invece preoccupante, con il tecnico che ieri ha fatto mea culpa per la cattiva gestione dei cambi. La Juventus ha una delle panchine più ricche e forti di tutto il campionato di Serie A e un allenatore esperto come Allegri con cambi dovrebbe essere in grado di svoltare le partite a favore dei bianconeri, e non contro. Ad inizio stagione l'allenatore parlando delle cinque sostituzioni aveva scherzato dicendo: "Spero di non far casino, non ci sono abituato! È una buona possibilità, ma sta all'allenatore gestire le sostituzioni. Un bel vantaggio è che a fine primo tempo, se la gara è storta, puoi cambiarne quattro".Al tempo era solo una battuta, ora invece...