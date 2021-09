Juventus-Milan 1-1: Ante Rebic risponde ad Alvaro Morata

1 a 1 tra Juventus e Milan: i bianconeri vanno subito in vantaggio con un gol di Morata, ma nel finale Rebic pareggia la partita

redazionejuvenews

Pareggio che lascia l'amaro in bocca per la squadra di Massimiliano Allegri, che dopo essere andata in vantaggio nei primissimi minuti di gioco, si fa recuperare nel finale di partita. Un punto che non fa felice nessuna delle due squadre

Per la Juventus la partita inizia nel migliore dei modi, con un gol nei primi minuti di gioco. Al 4' Morata porta infatti in vantaggio i bianconeri: Danilo ruba palla su un calcio d'angolo avversario e da il via ad un contropiede; Dybala lancia in campo aperto Morata, che solo davanti a Maignan non sbaglia. Continua il grande periodo di forma dell'attaccante spagnolo, che si dimostra ancora una volta uno dei giocatori più in forma in casa Juventus. Nonostante il vantaggio bianconero, la partita rimane comunque molto aperta, con i rossoneri che provano a raggiungere il pareggio. Le occasioni migliori del primo tempo sono però tutte dei bianconeri, che sfiorano il raddoppio con Dybala e Morata. Da segnalare l'infortunio di Kjaer al 36', sostituito da Kalulu. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0.

La seconda frazione di gioco comincia sulla falsa riga del primo, con entrambe le squadre alla ricerca del gol. Il Milan cerca più volte di spingere sull'acceleratore, ma la Juventus, chiusa dietro la linea del pallone, riesce a fermare ogni offensiva avversaria. A questo punto di due allenatori effettuano alcuni cambi: Florenzi e Bennacer entrano al posto di Saelemakers e Kessie per i rossoneri, fuori Morata e Cuadrado per Keane Chiesa in casa Juventus. Al 76' arriva il pareggio del Milan, firmato Ante Rebic, che di testa su calcio d'angolo spedisce la palla in rete. Altro gol per l'attaccante croato, che in questo inizio di stagione ha sostituito alla perfezione gli infortunati Ibrahimovic e Giroud. 18esima partita consecutiva senza porta inviolata per la Juventus. Nel finale il Milan ci riprova, con un gran tiro di Kalulu parato da un ottimo Szczesny, che riscatta in parte il bruttissimo inizio di stagione. Pochi minuti di gioco anche per Kulusevski, il cui ingresso in campo non riesce a modificare l'inerzia del match. La partita termina sul risultato di 1 a 1.