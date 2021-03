Juventus, la festa social dopo i 3 punti di Cagliari

Le reazioni di Ronaldo e compagni

Il passo falso con il Porto, che ha portato all'eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo, è subito stato superato dalla Juventus. I bianconeri, trascinati da un Cristiano Ronaldo in grande forma, sono riusciti ad espugnare la "Sardegna Arena", infliggendo un netto 3-1 al Cagliari. Partita indirizzata sui binari giusti già dopo mezz'ora, tempo impiegato dal numero 7 per mettere a segno la seconda tripletta in carriera in Serie A(entrambe contro l'undici rossoblù). Tre punti importanti per i ragazzi di Andrea Pirlo, che hanno così blindato il terzo posto, avvicinandosi al secondo occupato dal Milan, sconfitto ieri sera dal Napoli nel posticipo. Ecco come, sui social, hanno festeggiato i calciatori juventini: