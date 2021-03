Semplici: “Concesso troppo alla Juve, loro vittoria anche nostro demerito”

Il tecnico del Cagliari ha commentato la sconfitta contro la Juventus

La Juventus ha vinto ieri contro il Cagliari per 1-3, imponendosi alla Sardegna Arena grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo, che ha messo il timbro anche nell'unico stadio italiano che non lo aveva ancora visto andare a segno. Una vittoria concreta, che ha rilanciato i bianconeri dopo la cocente eliminazione dalla Champions League avvenuta per mano del Porto in settimana. L'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la partita: "Nel primo tempo abbiamo concesso troppe ripartenze, ci siamo esposti alla loro bravura e ogni volta che partivano non eravamo con le giuste distanze. Il primo tempo della Juve penso sia stato anche demerito nostro. Nella ripresa abbiamo avuto una reazione ma questo ci deve insegnare che il percorso è lungo e ci deve insegnare tanto".

"Contatto Ronaldo-Cragno? Dell’arbitro non ho mai parlato e continuo a non farlo. Continuo a lavorare per la mia strada e raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati al mio arrivo. Lo sapevamo la Juve avrebbe avuto rabbia ma volevamo provare a fare la gara per lasciargli meno palleggio possibile, gli abbiamo concesso delle ripartenze clamorose e una squadra come la nostra non se lo può permettere. Dovevamo essere più attenti, ci siamo aperti alle loro qualità e loro ci hanno punito."

"Sapevamo della rabbia della Juventus, volevamo riuscire a limitare il loro palleggio, ma il primo tempo non è stato dei migliori, avremmo dovuto essere più attenti in fase di non possesso. Nella ripresa invece siamo tornati in campo col piglio giusto, siamo rientrati in partita col gol di Simeone e abbiamo anche avuto un paio di occasioni per segnare ancora. Siamo rimasti con le distanze giuste, la squadra ha lottato su ogni pallone, senza mai rischiare, se non nell’ultima occasione con la parata di Cragno su Ronaldo. La Juventus forse nella ripresa è un po’ calata, la nostra reazione c’è stata, per quanto tardiva. Questo ci deve insegnare che il percorso è lungo e irto di ostacoli, dobbiamo migliorare tanto. Mi consola un po’ il fatto che tutto questo sia successo contro una grande squadra: ho tempo e modo di sistemare certi meccanismi e provare a dare alla squadra la mentalità che voglio".