Calciomercato | I tifosi della Juventus sognano: “Può tornare a Torino!”

Dopo un incredibile inizio di stagione Vlahovic e Chiesa si sono di colpo bloccati. I due attaccanti della Juve tra un problema fisico e l'altro hanno smesso di segnare, tanto che il serbo sembra aver perso addirittura il posto da titolare. Le quotazioni di Kean sono in salita e ora pensare a una cessione dell'ex Fiorentina non è più una follia . Vlahovic infatti non sembra aperto a rinnovare il contratto con i bianconeri e prima che vada in scadenza potrebbe essere venduto. Se così fosse Giuntoli avrebbe già in mente il nome perfetto per sostituirlo: incredibile ritorno a parametro zero .

Mercato Juve, Giuntoli prova il colpo a zero: ritorno possibile

5 gol in Champions League, 7 in Liga: non stiamo parlando di Lewandowski o Vinicius Jr., ma di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo ha iniziato la stagione alla grande, trovando finalmente quella continuità sotto porta che gli è sempre mancata in carriera. Numeri da fenomeno per il classe 1992, che hanno attirato l'attenzione della Juve. I bianconeri avrebbero voluto riportarlo a Torino già la scorsa estate, ma l'Atletico Madrid aveva imposto un veto. Il suo contratto con i Colchoneros è però in scadenza e per questo Giuntoli ora pensa al colpo a parametro zero. Se non dovesse firmare un rinnovo di contratto, infatti, lo spagnolo potrebbe diventare il sostituto perfetto di Vlahovic. Detto ciò, sempre parlando di Juventus e di futuro, attenzione: Elkann per l'anno prossimo ha in mente una roba enorme <<<